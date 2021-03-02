СЕГОДНЯ: 10-километровая лыжная гонка на чемпионате мира

Для участия в гонке заявлены 88 спортсменок, в их числе 19-летние эстонские сестры-близняшки Кейди Каазику (№ 62) и Кайди Каазику (№ 63).

Йохауг защищает титул

Сильнейшая группа возьмет старт с 32-го номера, под которым будет выступать лидер общего зачета Кубка мира Джессика Диггинс. Правда, мировое первенство для американки складывается пока не очень удачно - в скиатлоне она была 15-й, а в спринте лишь 24-й.

Чемпионский титул в гонке на 10 км защищает опытная норвежка Терезе Йохауг (№ 40), которая побежит в окружении российских лыжниц Юлии Ступак (№ 36), Марии Истоминой (№ 39), Натальи Непряевой (№ 42) и Татьяны Сориной (№ 44).

За бортом раздельной гонки оказалась дебютантка чемпионата мира Яна Кирпиченко, которая в скиатлоне была 10-й (второй результат в российской команде), опередив при этом Ступак.

Ошибки с выбором состава

В командном спринте, который состоялся в воскресенье норвежки оказались далеко за чертой призеров, а российский дуэт Ступак - Непряева финишировал четвертым, хотя еще за километр до финиша претендовал на золото.

По окончании гонки многие эксперты отметили, что был допущен серьезный просчет с расстановкой российских спортсменок по этапам. Гонку должна была завершать Ступак, а не Непряева, которая 31 января перенесла операцию на руке и не могла полноценно подготовиться к чемпионату мира.

Непряеву могла бы заменить в командном спринте Татьяна Сорина - у нее был лучший результат среди россиянок в скиатлоне. Но был сделан в итоге не самый удачный выбор, который оставил российскую команду за чертой призеров. Тем не менее Непряева выступит в Оберстдорфе в третьей гонке подряд. Готовят к эстафете?

Устюгов и Спицов сломались в Оберстдорфе

Из той информации, которая просачивается из Оберстдорфа, не совсем понятно, кто все-таки определяет состав российской команды - тренеры или президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе?

Накануне мужского скиатлона Вяльбе настояла на участии в гонке Евгения Белова, который заменил Дениса Спицова. Гонку со сменой лыж Белов прове неудачно - он проиграл победитею скиатлона Большунову свыше четырех минут и финишировал лишь 23-м.