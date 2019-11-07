Щербакова и Туктамышева выступят на китайском этапе "Гран-при"
8-10 ноября в китайском Чунцине пройдет четвертый этап "Гран-при" по фигурному катанию.
8-10 ноября в китайском Чунцине пройдет четвертый этап "Гран-при" по фигурному катанию.
Фаворитами китайского этапа в женском одиночном разряде считаются россиянки - чемпионка Европы Софья Самодурова, экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первого этапа "Гран-при" Анна Щербакова.
В США, где стартовал "Гран-при", 15-летняя Щербакова - она первый сезон проводит на взрослом уровне - одержала уверенную победу. Занявшая третье
место Туктамышева по сумме двух программ уступила тогда подопечной Этери Тутберидзе 22 балла.
В арсенале Шербаковой прыжки в четыре оборота. У 22-летней Туктамышевой таких элементов нет. Этим и объясняется внушительная разница в баллах.
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