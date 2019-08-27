Саския Алусалу нашла крупного спонсора и рассказала о своих планах

"Для меня чрезвычайно важна поддержка концерна Nordecon. Она поможет мне сосредоточиться на своем любимом деле, – прокомментировала сотрудничество Алусалу. – Я хочу продолжать прогрессировать, повышать свой профессионализм и составлять серьезную конкуренцию соперницам. Я последовательно и целеустремленно готовлюсь к ближайшей Олимпиаде, которая пройдет в 2022 году в Пекине".

"Саския – чрезвычайно увлеченная молодая спортсменка: ее усилия и достижения служат примером как для спортсменов, так и для обычных людей, – сказал председатель правления акционерного общества Nordecon AS Герд Мюллер. – Спонсорские договоры крупных предприятий со спортсменами в последние годы заключаются реже – мы надеемся переломить эту тенденцию. Эстонских спортсменов должны поддерживать эстонские предприятия".

"Главные старты нового сезона пройдут на чемпионатах Европы и мира. Я планирую, выступить на всех шести этапах Кубка мира в своих основных видах - беге на 3000 метров и масс-старте", – добавила Алусалу.