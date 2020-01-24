Россиянки показали класс, Кийбус пробилась в финал чемпионата Европы

17-летняя кейлаская фигуристка допустила помарку при исполнении заключительного прыжка двойного акселя, но остальные элементы Кийбус исполнила чисто, получив хорошие баллы от судей за компоненты. До своего личного достижения, установленного осенью, она не дотянула лишь 0,14 балла.

Удачный дебют

"Перед выступлением были некоторые опасения, поскольку на разминке Эва подвернула ногу, но все сложилось удачно. Готовимся к произвольной программе", - так лаконично прокомментировала выступление дебютантки чемпионата Европы ее тренер Анна Леванди.

Организация чемпионата Европы в Граце вызвала много критических стрел у специалистов - соревнуются фигуристы за городом в надувном шатре, в официальном отеле отсутствует горячая вода. "Некоторые вещи для турнира такого уровня, конечно, непонятны", - добавила Леванди.

Косторная лидирует с преимуществом 7 баллов

Фаворитами чемпионата Европы считаются три российские фигуристки из

группы Этери Тутберидзе, прекрасно выступившие в первой половине сезона на этапах "Гран-при". Они подтвердили свой класс и на австрийском льду.

После короткой программы Косторная на 7 баллов опережает чемпионку России Анну Щербакову и на 10 - Александра Трусову. Преимущество вроде бы комфортное, но в произвольной программе у Щербаковой заявлены 3 прыжка в четыре оборота, а у Трусовой - 5. Косторная четверные не исполняет, зато в ее заявке 2 тройных акселя - этот сложный элемент также оценивается судьями высоко.

Победительница чемпионата Европы в женском одиночном катании станет известна 25 января.