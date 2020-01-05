Россиянка Непряева — вторая на многодневке "Тур де Ски". Она проиграла только Йохауг

На заключительном этапе Наталья она финишировала четвертой с отставанием от победительницы норвежки Терезы Йохауг в 57,1 секунды. Однако этого оказалось достаточно, чтобы выйти на второе место общего зачета. Третьей стала еще одна норвежка - Флугстад Эстберг.

Многодневная гонка "Тур де Ски" считается одним из самых престижных соревнований в мире. В этом сезоне она проходила с 28 декабря по 5 января в Швейцарии.