05.01.2020, 16:10

Россиянка Непряева — вторая на многодневке "Тур де Ски". Она проиграла только Йохауг

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Россиянка Непряева — вторая на многодневке "Тур де Ски". Она проиграла только Йохауг
Foto: imago images/Bildbyran/Scanpix

Россиянка Наталья Непряева заняла второе место по итогам многодневной гонки "Тур де Ски".

На заключительном этапе Наталья она финишировала четвертой с отставанием от победительницы норвежки Терезы Йохауг в 57,1 секунды. Однако этого оказалось достаточно, чтобы выйти на второе место общего зачета. Третьей стала еще одна норвежка - Флугстад Эстберг.

Многодневная гонка "Тур де Ски" считается одним из самых престижных соревнований в мире. В этом сезоне она проходила с 28 декабря по 5 января в Швейцарии.

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