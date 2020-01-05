05.01.2020, 16:10
Россиянка Непряева — вторая на многодневке "Тур де Ски". Она проиграла только Йохауг(1)
Россиянка Наталья Непряева заняла второе место по итогам многодневной гонки "Тур де Ски".
Россиянка Наталья Непряева заняла второе место по итогам многодневной гонки "Тур де Ски".
На заключительном этапе Наталья она финишировала четвертой с отставанием от победительницы норвежки Терезы Йохауг в 57,1 секунды. Однако этого оказалось достаточно, чтобы выйти на второе место общего зачета. Третьей стала еще одна норвежка - Флугстад Эстберг.
Многодневная гонка "Тур де Ски" считается одним из самых престижных соревнований в мире. В этом сезоне она проходила с 28 декабря по 5 января в Швейцарии.
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