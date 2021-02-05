Россиянин Большунов второй год подряд выиграл Кубок мира
24-летний россиянин Александр Большунов второй год подряд выиграл Кубок мира по лыжным гонкам.
24-летний россиянин Александр Большунов второй год подряд выиграл Кубок мира по лыжным гонкам.
Уроженец Брянской области пропустит два ближайших этапа Кубка мира в Швеции и Чехии, которые пройдут перед стартом мирового первенства. Не будет выступать на них и занимающий второе место другой россиянин Иван Якимушкин.
Разница между ними в общем зачете Кубка мира свыше 800 очков (Большунов - 1613, Якимушкин - 774). Это отставание невозможно ликвидировать на двух заключительных этапах Кубка мира, которые состоятся после мирового первенства. Таким образом, Большунов второй год подряд получит Большой хрустальный глобус, который вручается победителю Кубка мира.
В январе на этапе Кубка мира в Лахти Большунов угодил в скандал, сбив после эстафетной гонки за финишной чертой финского лыжника. На российского гонщика было подано заявление в полицию. Расследование этого инцидента еще не закончено.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германском Оберстдорфе 23 февраля - 7 марта. На нем будет разыграно 23 комплекта медалей. На мировом первенстве российские лыжники будут выступать под флагом Олимпийского комитета России.
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