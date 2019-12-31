Россияне заняли весь пьедестал почета на итальянском этапе "Тур де Ски"

Тройную победу на третьем этапе многодневки "Тур де Ски" одержали российские лыжники. Лучшее время в гонке на 15 ки с раздельного старта свободным ходом показал в итальянском Тоблахе Сергей Устюгов - 31.02,5.
Вторым был Иван Якимушкин (+22,6). Третье место занял Александр Большунов (+29,5). Лидировавший после двух этапов норвежец Йоханнес Клэбо занял лишь 17-е место (+1.11,4).
Устюгов лидирует в "Тур де Ски"
Устюгов выровался на первое место в общем зачете, опережая на 27 секунд Большунова и на 37 секунд Клэбо.
1 января лыжники будут соревноваться в гонке преследования на 15 км классическим ходом.
Вяльбе недовольна форматом многодневки
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что нынешний формат многодневки сделан специально под Клэбо.
"Многодневка не должна быть такой - ее сделали под одного спортсмена, - заявила Вяльбе. - Все гонки либо масс-старт, либо спринты. Понятно, что это на руку главному лидеру Клэбо".
Многодневка "Тур де Ски" финиширует 5 января в итальянском Валь-ди-Фьемме масс-стартом в гору на 9 км.
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