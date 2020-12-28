Россияне Елисеев и Павлова выиграли масс-старт на Рождественской гонке

Россияне на 18,2 секунду опередили хозяев трассы в Рупольдинге Франсиску Пройсс и Симона Шемпа. Тройку сильнейших замкнули Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард из команды Австрии (50,2 секунды). В гонке принимали участие 10 дуэтов: помимо призеров это еще одна команда Германии, а также дуэты из Италии, Беларуси, Чехии, Швейцарии, Швеции и Украины.
По ходу гонки после каждого огневого рубежа спортсмены из одной команды передавали эстафету друг другу, в итоге каждый прошел по четыре огневых рубежа.
Рождественская гонка включает два вида соревнований — масс-старт и гонку преследования.
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