Россия разгромила Европу в фигурном катании: 10 медалей из 12 возможных!

Подопечные Этери Тутберидзе считались фаворитами турнира еще до начала чемпионата Европы. Свой класс они подтвердили в Граце. Чемпионкой Европы стала Алена Косторная (240,81), опередившая Анну Щербакову (237,76) и Александру Трусову (225,84).

"Русская ракета" дала сбой

После первого дня соревнований Косторная на 7 баллов опережала чемпионку России Щербакову и на 10 - Трусову. Однако упорного соперничества в произвольной программе не получилось.

Первой вышла на лед Щербакова, заявившая три четверных прыжка. Однако справиться полностью с ними она не смогла. Такая же участь постигла Трусову. "Русская ракета" - такое прозвище закрепилось за фигуристкой - дважды упала после четверных прыжков.

Завершала выступление одиночниц Косторная. Свой козырь в виде двух тройных акселей (один из них в каскаде) она безупречно исполнила на первой минуте. И вся интрига пропала. В конце выступления фигуристка, правда, упала, но запас баллов у нее был значительный.

Косторная продолжила победные традиции

16-летняя Косторная продолжила победные традиции российских фигуристок. В женском одиночном катании Россия выигрывает чемпионат Европы 7 лет подряд.

Ранее победительницами европейского первенства становились Юлия Липницкая (2014), Елизавета Туктамышева (2015), Евгения Медведева (2016-2017), Алина Загитова (2018) и Софья Самодурова (2019).

Россия установила рекорд по медалям

В Граце российские фигуристы выиграли 10 медалей из 12 возможных. Это рекорд для одной страны на чемпионате Европы.