Россия разгромила Европу в фигурном катании: 10 медалей из 12 возможных!

Триумфом российских фигуристов завершился в австрийском Граце чемпионат Европы. Россияне выиграли все четыре вида программы, завоевав в общей сложности 10 медалей из 12 возможных! Победный аккорд поставили одиночницы, занявшие весь пьедестал почета.
Подопечные Этери Тутберидзе считались фаворитами турнира еще до начала чемпионата Европы. Свой класс они подтвердили в Граце. Чемпионкой Европы стала Алена Косторная (240,81), опередившая Анну Щербакову (237,76) и Александру Трусову (225,84).
"Русская ракета" дала сбой
После первого дня соревнований Косторная на 7 баллов опережала чемпионку России Щербакову и на 10 - Трусову. Однако упорного соперничества в произвольной программе не получилось.
Первой вышла на лед Щербакова, заявившая три четверных прыжка. Однако справиться полностью с ними она не смогла. Такая же участь постигла Трусову. "Русская ракета" - такое прозвище закрепилось за фигуристкой - дважды упала после четверных прыжков.
Завершала выступление одиночниц Косторная. Свой козырь в виде двух тройных акселей (один из них в каскаде) она безупречно исполнила на первой минуте. И вся интрига пропала. В конце выступления фигуристка, правда, упала, но запас баллов у нее был значительный.
Косторная продолжила победные традиции
16-летняя Косторная продолжила победные традиции российских фигуристок. В женском одиночном катании Россия выигрывает чемпионат Европы 7 лет подряд.
Ранее победительницами европейского первенства становились Юлия Липницкая (2014), Елизавета Туктамышева (2015), Евгения Медведева (2016-2017), Алина Загитова (2018) и Софья Самодурова (2019).
Россия установила рекорд по медалям
В Граце российские фигуристы выиграли 10 медалей из 12 возможных. Это рекорд для одной страны на чемпионате Европы.
Помимо россиян, призерами чемпионата Европы стали французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (серебро) и представитель Грузии в мужском одиночном катании Морис Квителашвили (бронза). Пять лет подряд побеждавшие на чемпионатах Европы французы сенсационно проиграли 0,14 балла российским танцорам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.
На чемпионате Европы в Граце российские фигуристы повторили результат 2006 года - 14 лет назад они также победили во всех четырех разрядах. Тогда за сборную России выступали Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин (парное катание) и танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров.
Чемпионат Европы (женщины)
1. Алена Косторная (Россия) – 240,81
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76
3. Александра Трусова (Россия) – 225,34
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 181,79
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 181,49
7. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 181,24
8. Алесса Торнаги (Италия) – 172,17
9. Мэ-Беренис Мейте (Франция) – 172,08
10. Екатерина Куракова (Польша) – 170,24
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