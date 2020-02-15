Россия потеряла золото Сочи-2014 в эстафете и первое место в медальном зачете(17)
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в эстафете 4х7,5 км.
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в эстафете 4х7,5 км.
Если один спортсмен в составе эстафетного квартета был дисквалифицирован, то аннулируется результат всей команды. Таким образом, олимпийского золота Сочи лишаются также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
И Слепцова впридачу
Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлониста в 2013 году. Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон, за что дисквалифицирован на 2 года.
Международный союз биатлонистов аннулировал результаты Устюгова в олимпийском сезоне 2013/14, его лишают всех медалей, очков и призов. Он может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.
Напомним, что уроженец Красноярска Устюгов (чемпион Олимпиады-2010 в масс-старте) завершил карьеру через полтора месяца после Олимпиады-2014 в возрасте 28 лет. Тогда это очень многих удивило.
Помимо Устюгова, дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил и российская биатлонистка Светлана Слепцова - ее результаты в олимпийском сезоне 2013/14 также аннулированы.
Россия проиграла медальный зачет Сочи-2014
После дисквалификации Устюгова, Россия лишилась первого места в медальном зачете Сочи-2014. Ранее россиян уже лишали ряда наград на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и отчета комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.
Часть из них вернули решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, благодаря чему Россия снова поднялась на первое место (но уже с 11 золотыми наградами вместо изначальных 13).
При этом по общему числу наград Россия остается первой (28 против 27 у Норвегии).
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