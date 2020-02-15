Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 в Сочи

Если один спортсмен в составе эстафетного квартета был дисквалифицирован, то аннулируется результат всей команды. Таким образом, олимпийского золота Сочи лишаются также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

И Слепцова впридачу

Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлониста в 2013 году. Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон, за что дисквалифицирован на 2 года.

Международный союз биатлонистов аннулировал результаты Устюгова в олимпийском сезоне 2013/14, его лишают медалей, очков и призов. Он может оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, что уроженец Красноярска Устюгов (чемпион Олимпиады-2010 в масс-старте) завершил карьеру через полтора месяца после Олимпиады-2014 в возрасте 28 лет. Тогда это очень многих удивило.

Помимо Устюгова, дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил и российская биатлонистка Светлана Слепцова - ее результаты в олимпийском сезоне 2013/14 также аннулированы.

The Anti-Doping Hearing Panel of the International Biathlon Union has issued its decisions in the cases of Russian biathletes Mrs Svetlana Sleptsova and Mr Evgeny Ustyugov. Read the full statement as it follows: https://t.co/uArN2lgyqs — IBU (@biathlonworld) February 15, 2020

Россия проиграла медальный зачет Сочи-2014

После дисквалификации Устюгова, Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014 в Сочи - оно перешло к Норвегии. Ранее россиян уже лишали ряда наград на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и отчета комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

Часть из них вернули решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, благодаря чему Россия снова поднялась на первое место (но уже с 11 золотыми наградами вместо изначальных 13).