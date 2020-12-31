Российскую биатлонистку дисквалифицировали на четыре года

Российская биатлонистка Виктория Коновалова сдала положительную допинг-пробу на анаболический стероид оксандролон, сообщает Sports.ru.
Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее стало известно, что спортсменка дисквалифицирована на 4 года, начиная с 15 декабря.
20-летняя Коновалова в этом году выступала на этапах юниорского Кубка России, была третьей в спринте и гонке преследования, а также первой в эстафете в составе сборной Красноярского края.
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