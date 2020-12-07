Российский призер Олимпиады будет выступать за Швейцарию

Российский лыжник Илья Черноусов, выигравший бронзу на Зимних играх в Сочи, получил гражданство Швейцарии, о чём сам сообщил в своем Instagram.
”Я рад сообщить, что получил гражданство Швейцарии и буду выступать за Langlaufclub Bual Lantsch (местный спортивный клуб — прим. RusDelfi)”, — написал Черноусов. Далее он благодарит спонсоров и партнеров.
34-летний Черноусов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2014 года и бронзу чемпионата мира, а также дважды побеждал на этапах Кубка мира. Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны затянулся, в связи с чем его дебют за новую команду был отложен.
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