26.05.2020, 19:15

Российский лыжник будет тренироваться у эстонского тренера


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Ilja Tšernoussov (paremal)
Ilja Tšernoussov (paremal)Foto: Matthias Schrader, AP/Scanpix

Известный российский лыжник Илья Черноусов, завоевавший бронзовую медаль Олимпиады-2014 в марафоне, с нового сезона будет выступать под швейцарским флагом.

33-летний Черноусов сменил спортивное гражданство. За сборную России он не выступал с 2016 года, отдавая предпочтение коммерческим стартам.

Супругой Черноусова является 36-летняя швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин - серебряный призер Олимпиады-2014 в гонке на 15 км. Спортивная пара воспитывает 5-летнюю дочку.

Сборную Швейцарии по лыжным гонкам недавно возглавил эстонский специалист Кейн Эйнасте.

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