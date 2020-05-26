26.05.2020, 19:15
Российский лыжник будет тренироваться у эстонского тренера
Известный российский лыжник Илья Черноусов, завоевавший бронзовую медаль Олимпиады-2014 в марафоне, с нового сезона будет выступать под швейцарским флагом.
Известный российский лыжник Илья Черноусов, завоевавший бронзовую медаль Олимпиады-2014 в марафоне, с нового сезона будет выступать под швейцарским флагом.
33-летний Черноусов сменил спортивное гражданство. За сборную России он не выступал с 2016 года, отдавая предпочтение коммерческим стартам.
Супругой Черноусова является 36-летняя швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин - серебряный призер Олимпиады-2014 в гонке на 15 км. Спортивная пара воспитывает 5-летнюю дочку.
Сборную Швейцарии по лыжным гонкам недавно возглавил эстонский специалист Кейн Эйнасте.
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