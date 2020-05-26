Российский лыжник будет тренироваться у эстонского тренера

33-летний Черноусов сменил спортивное гражданство. За сборную России он не выступал с 2016 года, отдавая предпочтение коммерческим стартам.

Супругой Черноусова является 36-летняя швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин - серебряный призер Олимпиады-2014 в гонке на 15 км. Спортивная пара воспитывает 5-летнюю дочку.

Сборную Швейцарии по лыжным гонкам недавно возглавил эстонский специалист Кейн Эйнасте.