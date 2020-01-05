Российский лыжник Александр Большунов выиграл ”Тур де Ски”

На заключительном этапе Большунов стал третьим, однако опередил своих главных конкурентов в борьбе за победу в общем зачете — норвежца Йоханнеса Клебо и своего соотечественника Сергея Устюгова.

”Ощущения выше некуда. Я до последних метров боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает. Но сегодня, похоже, был мой день, и даже силы остались по сравнению с теми двумя годами, что я сюда поднимался. Сегодня это мой день”, — сказал Большунов в интервью телеканалу Евроспорт после своего триумфа.

Лыжные гонки

”Тур де Ски”

Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) — 2:58.18,1

2. Сергей Устюгов (Россия) — 27,3

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 1.09,0

4. Шюр Рете (Норвегия) — 1.51,6

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 2.53,7

6. Пол Гульберг (Норвегия) — 2.55,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) — 3.08,7

8. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.17,5