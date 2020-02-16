16.02.2020, 21:10
Российские фигуристы выиграли международный турнир в Таллинне
Победителями международного турнира фигуристов Tallink Hotels Cup стали россияне Анастасия Гулякова (200,11) и Александр Самарин (255,86).
Победителями международного турнира фигуристов Tallink Hotels Cup стали россияне Анастасия Гулякова (200,11) и Александр Самарин (255,86).
В короткой программе на равных соперничали с ними чемпионы Эстонии Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко, но в произвольной они значительно уступили. Кийбус по итогам двухдневной борьбы заняла второе место (178,25), Селевко показал третий результат (219,52).
В юниорском разряде победителями турнира стали представители Эстонии Нина Петрыкина (174,42) и Арлет Леванди (160,05).
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