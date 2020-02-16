Российские фигуристы выиграли международный турнир в Таллинне

В короткой программе на равных соперничали с ними чемпионы Эстонии Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко, но в произвольной они значительно уступили. Кийбус по итогам двухдневной борьбы заняла второе место (178,25), Селевко показал третий результат (219,52).

В юниорском разряде победителями турнира стали представители Эстонии Нина Петрыкина (174,42) и Арлет Леванди (160,05).