Российские фигуристки оккупировали весь пьедестал почета

Чемпионкой Европы стала Алена Косторная (240,81), опередившая Анну Щербакову (237,76) и Александру Трусову (225,84).

"Русская ракета" дала сбой

После первого дня соревнований Косторная на 7 баллов опережала чемпионку России Анну Щербакову и на 10 - Александру Трусову. Однако упорной борьбы в произвольной программе не получилось.

Первой вышла на лед Щербакова, заявившая три четверных прыжка. Однако справиться полностью с ними она не смогла. Такая же участь постигла Трусову. "Русская ракета" - такое прозвище закрепилось за фигуристкой - дважды упала после четверных прыжков.

Завершала выступление одиночниц Косторная. Свой козырь в виде двух тройных акселей она безупречно исполнила на первой минуте выступления. И вся интрига пропала. В конце выступления фигуристка, правда, упала, но запас баллов у нее был значительный.

Чемпионат Европы (женщины)

1. Алена Косторная (Россия) – 240,81

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76

3. Александра Трусова (Россия) – 225,34

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 181,79

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 181,49

7. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 181,24

8. Алесса Торнаги (Италия) – 172,17

9. Мэ-Беренис Мейте (Франция) – 172,08

10. Екатерина Куракова (Польша) – 170,24