Российские фигуристки оккупировали весь пьедестал почета

Триумфом российских фигуристов завершился в австрийском Граце чемпионат Европы по фигурному катанию. Россияне выиграли все четыре разряда соревнований. В заключительном виде программы женском одиночном катании тройную победу одержали подопечные Этери Тутберидзе.
Чемпионкой Европы стала Алена Косторная (240,81), опередившая Анну Щербакову (237,76) и Александру Трусову (225,84).
"Русская ракета" дала сбой
После первого дня соревнований Косторная на 7 баллов опережала чемпионку России Анну Щербакову и на 10 - Александру Трусову. Однако упорной борьбы в произвольной программе не получилось.
Первой вышла на лед Щербакова, заявившая три четверных прыжка. Однако справиться полностью с ними она не смогла. Такая же участь постигла Трусову. "Русская ракета" - такое прозвище закрепилось за фигуристкой - дважды упала после четверных прыжков.
Завершала выступление одиночниц Косторная. Свой козырь в виде двух тройных акселей она безупречно исполнила на первой минуте выступления. И вся интрига пропала. В конце выступления фигуристка, правда, упала, но запас баллов у нее был значительный.
Чемпионат Европы (женщины)
1. Алена Косторная (Россия) – 240,81
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76
3. Александра Трусова (Россия) – 225,34
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 181,79
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 181,49
7. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 181,24
8. Алесса Торнаги (Италия) – 172,17
9. Мэ-Беренис Мейте (Франция) – 172,08
10. Екатерина Куракова (Польша) – 170,24
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