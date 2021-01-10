Российские биатлонисты прервали безмедальную серию

Решающей для распределения мест стала заключительная стрельба, перед которой за золото боролись четыре команды: Россия, Норвегия, Франция и Германия. Представляющий Россию Эдуард Латыпов пришел лидером, однако отстреляться число финишеру российской сборной не удалось и лидерство перехватил француз Фийон-Майе. Арнд Пайффер, напротив, ушел на штрафной круг и лишил Германию шансов на медали.

Вскоре после огневого рубежа Латыпов в связке с норвежцес Струлой Лагрейдом догнали беглеца и разыграли победный финиш между собой — там сильнее оказался Латыпов. Серебро у Норвегии, бронза — у команды Франции. Состав сборной России на смешанную эстафету был таким: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Безмедальная серия российской команды продолжалась 43 гонки.

Сборная Эстонии достойно держалась после первого этапа — Регина Ойя использовала лишь один дополнительный патрон и уступала лидирующей команде Франции 42 секунды. Увы, партнеры (Талихярм, Эрмитс и Хелдна) не поддержали темп Регины, команда завершила дистанцию на 16-м месте, однако сумела не отстать на круг и завершить дистанцию с отставание 4 минуты 45 секунд от лидера. Всего в соревнованиях принимал участие 21 коллектив.

В другой гонке дня - эстафете сингл-микс первенствовала команда Франции в составе Жюлии Симон и Эмиля Жакелена. Серебро у Швеции (Ханна Оберг, Себастьян Самуэльссон), бронза досталась норвежцам Тириль Экхофф и Йоханнесу Бё. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев показали 9-й результат. Эстонский дуэт в составе Туули Томингас – Рене Захна - 17-й.

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