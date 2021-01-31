Российские биатлонисты остались без золота чемпионата Европы(6)
Российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы впервые с 1995 года.
Российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы впервые с 1995 года.
На континентальных первенствах в 2000, 2001, 2006 и 2007 годах сборная России также не завоевала ни одной медали высшего достоинства, однако золото завоевывали юниоры.
На чемпионате Европы 2021 года, который прошел в польском городе Душники-Здруй, серебро взял Карим Халили в спринте, бронзу взяли Анастасия Шевченко в спринте и Лариса Куклина — в индивидуальной гонке.
Сегодня также третье место заняли Куклина и Евгений Гараничев в сингл-миксте. В этом виде выступала и команда Эстонии - Сюзан Кюльм и Мартен Аолайд, наша пара закончила гонку 17-й.
Победителем старта стала Германия. На второй строчке расположились французы.
Сингл-микст
1. Германия (Штрелов — Шерер) — 35.01,6 (0+5)
2. Франция (Коломбо — Клод) — +21,0 (1+8)
3. Россия (Гараничев —Куклина) – +26,7 (0+6).
Во второй сегодняшней гонке (смешанная эстафета) Регина Оя, Йоханна Талихярм, Калев Эрмитс и Роберт Хелдна заняли 15-е место среди 22-х команд.
Сборная России, в составе которой выступили Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили, пришли к финишу седьмыми (+1.50; 11).
Смешанная эстафета, 4x6 км
1. Норвегия — 1:01.23,7 (1+7);
2. Германия — +30,7 (0+7);
3. Украина — +52,5 (0+10)...
7. Россия — +1.50,0 (1+10).
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