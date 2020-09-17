Российская фигуристка пожаловалась на злых россиян

Шелепень высказалась о критике в адрес фигуристов в России после смены тренеров. Она посчитала, что на родине не умеют адекватно реагировать на решения спортсменов. ”Там лояльнее. У нас люди злые. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов. В Америке такого нет. Это как-то вообще нечеловечно. Просто не понимаю”, — заявила 25-летняя фигуристка.

Шелепень — первая фигуристка из группы Этери Тутберидзе, достигшая высоких результатов. На ее счету два серебра финала юниорского Гран-при (2009, 2011), а также два серебра чемпионата России среди юниоров (2011, 2012). В 2013 году спортсменка сменила спортивное гражданство, перейдя в сборную Израиля. Через год она завершила карьеру, так и не выступив за новую страну на международном уровне.

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