Российская биатлонистка: у нас идет пропаганда допинга. Люди думают, что вот он примет и потом жить хорошо будет(1)
Призер чемпионата мира—2007 по биатлону Наталья Сорокина рассказала в интервью News.ru об отношении к допингу в России.
Призер чемпионата мира—2007 по биатлону Наталья Сорокина рассказала в интервью News.ru об отношении к допингу в России.
— Конечно, дотянули до такого состояния, что сложно что-то скрывать, — говорит Сорокина. — Если поймали за руку, лучше принять наказание, сделать выводы и начать всё с чистого листа. Сейчас родители видят, какой бардак творится в лёгкой атлетике, в зимних видах спорта, и думают, а стоит ли туда отдавать своих детей. Надо ли им это? У нас идёт пропаганда допинга. Люди думают, что вот он примет и потом жить хорошо будет, трудоустроится на какие-то посты. Мы своим отношением показываем, что ничего за этот допинг у нас не будет. Нужно принять какие-то меры, чтобы бороться с этим. Мы должны очиститься хотя бы сами перед собой. Иногда надо пожертвовать чем-то, чтобы наше следующее поколение стало лучше, и сейчас этот момент настал.
9 декабря будут рассмотрены рекомендации Всемирного анидопингового агентства в отношении российских спортивных федераций.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
"Распутин в юбке": обман целительницы Джуны и не только
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
Зарезали и контрольный в голову
«Живым этого зверя не брать»