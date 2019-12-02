Российская биатлонистка: у нас идет пропаганда допинга. Люди думают, что вот он примет и потом жить хорошо будет

— Конечно, дотянули до такого состояния, что сложно что-то скрывать, — говорит Сорокина. — Если поймали за руку, лучше принять наказание, сделать выводы и начать всё с чистого листа. Сейчас родители видят, какой бардак творится в лёгкой атлетике, в зимних видах спорта, и думают, а стоит ли туда отдавать своих детей. Надо ли им это? У нас идёт пропаганда допинга. Люди думают, что вот он примет и потом жить хорошо будет, трудоустроится на какие-то посты. Мы своим отношением показываем, что ничего за этот допинг у нас не будет. Нужно принять какие-то меры, чтобы бороться с этим. Мы должны очиститься хотя бы сами перед собой. Иногда надо пожертвовать чем-то, чтобы наше следующее поколение стало лучше, и сейчас этот момент настал.

9 декабря будут рассмотрены рекомендации Всемирного анидопингового агентства в отношении российских спортивных федераций.