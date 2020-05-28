Роднина предлагает разобраться с "засланными казачками" в российских СМИ

Под эту категорию попадают несколько известных лиц на российских телеканалах. Владимир Познер имеет гражданство России, Франции и США. У Сергея Брилева российское и британское гражданство.

Острый вопрос

Если Познер свое гражданство не скрывал, то о наличии второго гражданства у Брилева широкой общественности стало известно относительно недавно.

Некоторые российские теледеятели имеют вид на жительство в странах Евросоюза. К этой категории относится Владимир Соловьев.

"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по-праву считаются четвертой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — задала вопрос в "Твиттере" Роднина.

Мать за дочь не отвечает

В комментариях прославленной фигуристке напомнили, что ее дочь проживает в США и имеет гражданство этой страны.

"Страну разваливала не я, за совершеннолетних детей ответственности не несу, сама — законопослушна", — ответила член "Единой России" Роднина.

Напомним, что недавно большой резонанс в спортивном сообществе вызвала словесная перепалка Родниной со своим бывшим тренером Татьяной Тарасовой.

Согласно Конституции, в РФ 3 ветви власти :законодательная,исполнительная,судебная.Но огромное влияние на людей имеют СМИ,которые по-праву считаются четвёртой властью!Может пора разобраться с «засланными казачками»-иностранными гражданами и с двойным гражданством-в наших СМИ?🤔 — Irina Rodnina (@IRodnina) May 28, 2020