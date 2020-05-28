Роднина предлагает провести ревизию кадров в российских СМИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат российской Госдумы Ирина Роднина предложила разобраться c журналистами в российских СМИ, которые имеют иностранное или двойное гражданство.
Под эту категорию попадают несколько известных лиц на российских телеканалах. Владимир Познер имеет гражданство России, Франции и США. У Сергея Брилева российское и британское гражданство.
Острый вопрос
Если Познер свое гражданство не скрывал, то о наличии второго гражданства у Брилева широкой общественности стало известно относительно недавно.
Некоторые российские теледеятели имеют вид на жительство в странах Евросоюза. К этой категории относится Владимир Соловьев.
"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по-праву считаются четвертой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — задала вопрос в "Твиттере" Роднина.
Мать за дочь не отвечает
В комментариях прославленной фигуристке напомнили, что ее дочь проживает в США и имеет гражданство этой страны.
"Страну разваливала не я, за совершеннолетних детей ответственности не несу, сама — законопослушна", — ответила член "Единой России" Роднина.
Напомним, что недавно большой резонанс в спортивном сообществе вызвала словесная перепалка Родниной со своим бывшим тренером Татьяной Тарасовой.
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