РЕКОРД! Кивиылиская лыжница выиграла 5 марафонов за месяц

Победителями Таллиннского лыжного марафона на 38 км стали биатлонист Калев Эрмитс и завершившая профессиональную карьеру Татьяна Маннима.
Опытная лыжница за последний месяц выиграла все 5 марафонов, входящих в лыжную серию Estoloppet. Останавливаться на достигнутом 40-летняя марафонка не намерена:
- Моя цель - выиграть все 6 марафонских гонок. Постараюсь завершить сезон на победной ноте в Хаанья, где на следующей неделе пройдет заключительный марафон серии.
- Вы завершили акивные выступления несколько лет назад. Побеждаете на старом багаже?
- В какой-то мере да, но и спортивную форму стараюсь поддерживать. Все-таки на первом плане у меня сейчас семья - растут двое детей, требующих постоянного внимания.
- Каков Ваш недельный километраж на лыжах?
- Когда условия позволяют, стараюсь покататься на лыжах в рабочие дни хотя бы час. С учетом выступлений в марафонах набегает 120-150 километров в неделю.
- Участие в марафонских гонках требует определенной подготовки лыж.
- Мой муж - профессиональный смазчик. Сейчас, правда, он находится на чемпионате мира в Оберстдорфе, где помогает сборной Финляндии.
- Словосочетание кивиылиская лыжница к Вам по-прежнему применимо?
- Да. В чемпионате Эстонии я выступала за Кивиылиский лыжный клуб, хотя сейчас живу в Отепя.
- Чем занимаетесь?
- Работаю учителем физкультуры в детском садике.
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