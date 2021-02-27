РЕКОРД! Кивиылиская лыжница выиграла 5 марафонов за месяц

Опытная лыжница за последний месяц выиграла все 5 марафонов, входящих в лыжную серию Estoloppet. Останавливаться на достигнутом 40-летняя марафонка не намерена:

- Моя цель - выиграть все 6 марафонских гонок. Постараюсь завершить сезон на победной ноте в Хаанья, где на следующей неделе пройдет заключительный марафон серии.

- Вы завершили акивные выступления несколько лет назад. Побеждаете на старом багаже?

- В какой-то мере да, но и спортивную форму стараюсь поддерживать. Все-таки на первом плане у меня сейчас семья - растут двое детей, требующих постоянного внимания.

- Каков Ваш недельный километраж на лыжах?

- Когда условия позволяют, стараюсь покататься на лыжах в рабочие дни хотя бы час. С учетом выступлений в марафонах набегает 120-150 километров в неделю.

- Участие в марафонских гонках требует определенной подготовки лыж.

- Мой муж - профессиональный смазчик. Сейчас, правда, он находится на чемпионате мира в Оберстдорфе, где помогает сборной Финляндии.

- Словосочетание кивиылиская лыжница к Вам по-прежнему применимо?

- Да. В чемпионате Эстонии я выступала за Кивиылиский лыжный клуб, хотя сейчас живу в Отепя.

- Чем занимаетесь?

- Работаю учителем физкультуры в детском садике.

Adam Illingworth