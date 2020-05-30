Разогнал "Спорт", опекал Эрику и построил "Тондираба". Сависаар в спорте

31 мая отмечает 70-летний юбилей легендарный политик Эдгар Сависаар. В историю эстонского спорта он вошел как руководитель сразу трех спортивных федераций.
Сависаар руководил эстонским футболом (1990-1992), возглавлял Союз сумо (1997-1998) и много лет был у руля фигурного катания (2010-2018). Портал RusDelfi вспоминает, чем запомнился юбиляр в спорте.
Берите пример с Коста-Рики
Федерацию футбола Эстонской ССР Сависаар возглавил на закате советской эпохи в 1990 году. Центробежные тенденции в СССР тогда очень сильно нарастали. Отражалось это и на спорте.
Грузинские клубы "Динамо" и "Гурия" из-за апрельских событий 1989 года в Тбилиси отказались выступать в высшей лиге чемпионата СССР. После первого проведенного матча к ним примкнул и флагман литовского футбола вильнюсский "Жальгирис". Выступавший во второй лиге первенства СССР таллиннский "Спорт" проявил солидарность с грузинами и литовцами - он также отказался от выступления в союзном чемпионате. Правда, такой шаг был сделан больше по экономическим соображениям - в 1990 году "Спорт" стал выступать в Балтийской лиге. Тот сезон оказался для него последним - осенью клуб был расформирован.
Сависаар в роли руководителя футбольной федерации ничем особо широкой общественности не запомнился. Остался в памяти только его эмоциональный клич брать пример с футболистов Коста-Рики, которые на ЧМ-1990 в Италии добрались до 1/8 финала. На закате советской эпохи было не до футбола, а Сависаар, назначенный весной 1990 года премьер-министром Эстонии, в период разрыва экономических связей должен был решать сложнейшие вопросы жизнеобеcпечения республики.
Эдгар + Эрика
Следующей страницей спортивной биографии Сависаара стало его президентство в Союзе сумо. В экзотический вид спорта он пришел в дуэте с двукратной олимпийской чемпионкой по велоспорту Эрикой Салумяэ, которая получила пост вице-президента.
Сависаар был избран президентом Союза сумо в середине 1997 года, но уже через 10 месяцев (!) политик и Эрика неожиданно для сумоистов покинули спортивную организацию. Что случилось?
Знающие люди говорили тогда, что Сависаар хотел провести в Таллинне чемпионат Европы по сумо. Однако эта затея не увенчалась успехом и лидер Центристской партии быстро потерял интерес к японскому виду единоборств. А Эрика, которую опекал в политике Сависаар, сделала быструю карьеру - в 1999 году она стала депутатом Рийгикогу. Правда, через несколько лет знаменитая спортсменка вышла из Центристской партии.
На радость фигуристам
Самый плодотворный период творчества Сависаара в спорте связан с фигурным катанием. Союз конькобежцев известный политик возглавлял два срока - целых 8 лет. В своей тронной речи в мае 2010 года Сависаар обещал улучшить поддержку топ-фигуристов и построить современный ледовый холл.
Накануне Олимпиады-2014 в Сочи Сависаар выступал за предоставление эстонского гражданства российскому фигуристу Александру Забоеву, однако его голос не был услышан. Спортивный дуэт Забоева с Натальей Забияко вскоре распался и спортсменка-красавица переехала в Россию.
Любимицей Сависаара в фигурном катании была многократная чемпионка Эстонии Елена Глебова. Он утешал ее после горького поражения на первенстве страны в Нарве, поддерживал спортсменку в заокеанский период карьеры и без конкурса назначил молодого хореографа директором нового ледового холла "Тондираба". Сависаар сдержал слово!
Ласнамяэская арена за последние годы дважды принимала юниорские чемпионаты мира по фигурному катанию, а в январе 2022 года на ней пройдет предолимпийский чемпионат Европы.
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