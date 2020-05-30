Разогнал "Спорт", опекал Эрику и построил "Тондираба". Сависаар в спорте

Сависаар руководил эстонским футболом (1990-1992), возглавлял Союз сумо (1997-1998) и много лет был у руля фигурного катания (2010-2018). Портал RusDelfi вспоминает, чем запомнился юбиляр в спорте.

Берите пример с Коста-Рики

Федерацию футбола Эстонской ССР Сависаар возглавил на закате советской эпохи в 1990 году. Центробежные тенденции в СССР тогда очень сильно нарастали. Отражалось это и на спорте.

Грузинские клубы "Динамо" и "Гурия" из-за апрельских событий 1989 года в Тбилиси отказались выступать в высшей лиге чемпионата СССР. После первого проведенного матча к ним примкнул и флагман литовского футбола вильнюсский "Жальгирис". Выступавший во второй лиге первенства СССР таллиннский "Спорт" проявил солидарность с грузинами и литовцами - он также отказался от выступления в союзном чемпионате. Правда, такой шаг был сделан больше по экономическим соображениям - в 1990 году "Спорт" стал выступать в Балтийской лиге. Тот сезон оказался для него последним - осенью клуб был расформирован.

Сависаар в роли руководителя футбольной федерации ничем особо широкой общественности не запомнился. Остался в памяти только его эмоциональный клич брать пример с футболистов Коста-Рики, которые на ЧМ-1990 в Италии добрались до 1/8 финала. На закате советской эпохи было не до футбола, а Сависаар, назначенный весной 1990 года премьер-министром Эстонии, в период разрыва экономических связей должен был решать сложнейшие вопросы жизнеобеcпечения республики.

Edgar Savisaar Foto: Rauno Volmer

Эдгар + Эрика

Следующей страницей спортивной биографии Сависаара стало его президентство в Союзе сумо. В экзотический вид спорта он пришел в дуэте с двукратной олимпийской чемпионкой по велоспорту Эрикой Салумяэ, которая получила пост вице-президента.

Сависаар был избран президентом Союза сумо в середине 1997 года, но уже через 10 месяцев (!) политик и Эрика неожиданно для сумоистов покинули спортивную организацию. Что случилось?

Знающие люди говорили тогда, что Сависаар хотел провести в Таллинне чемпионат Европы по сумо. Однако эта затея не увенчалась успехом и лидер Центристской партии быстро потерял интерес к японскому виду единоборств. А Эрика, которую опекал в политике Сависаар, сделала быструю карьеру - в 1999 году она стала депутатом Рийгикогу. Правда, через несколько лет знаменитая спортсменка вышла из Центристской партии.