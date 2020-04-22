Рассерженная Анна Леванди: "Не вирус уничтожает топ-спорт, а мы сами"

Причина недовольства Леванди вполне понятна. В марте будущего года у фигуристов произойдет основной отбор на Олимпиаду-2022, однако сильнейшие одиночники Эстонии Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко второй месяц не могут тренироваться на льду.

У фигуристов олимпийский отбор

"Специальное разрешение на тренировки дали только спортсменам-олимпийцам, которые будут соревноваться в Токио летом 2021 года, - говорит Леванди. - Однако у Кийбус и Селевко отбор на Олимпиаду будет проходить уже в марте будущего года. Они почти 15 лет без устали тренировались, в том числе и в летние месяцы, но теперь вся эта работа идет насмарку".

Наставник фигуристов хочет знать, по каким критериям одни спортивные виды предпочитают другим:

"Теннисистам разрешили играть, гимнасткам - тренироваться, пловцам - плыть, а нам кататься нельзя. Но почему два фигуриста не могут тренироваться в ледовом холле? Они не приближаются друг к другу, тренер удален от них. Направила ходатайства в Министерство культуры и в ЭОК, но ничего не изменилось. Не коронавирус разрушает наш спорт высших достижений, а мы сами".

Тренеры: ограничения можно смягчить

Леванди - не единственный специалист, кто настаивает на смягчении ограничений для тренировок топ-спортсменов.

Две лучшие теннисистки Анетт Контавейт и Кайа Канепи получили спецразрешение на тренировки. А как быть с другими игроками?

"Площадь корта 900 квадратных метров. Один теннисист играет на одной стороне площадки, другой - на противоположной. Тренер контролирует на расстоянии. Почему так нельзя тренироваться?" - спрашивает капитан женской сборной Эстонии Мяртен Тамла.

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Эрки Ноол, тренирующий своего сына, считает, что ограниченное число взрослых спортсменов можно допустить на стадион: "В минувшие выходные на променаде в Пирита было больше публики, чем во время тренировки на стадионе. Если один прыгает в длину, другой бегает барьеры, а третий бросает копье, то проблем быть не должно".

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