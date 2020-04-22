Рассерженная Анна Леванди: "Не вирус, а мы сами уничтожаем топ-спорт"
"Вначале мне было грустно, а теперь я злюсь", - не скрывает своих эмоций известный тренер по фигурному катанию Анна Леванди.
"Вначале мне было грустно, а теперь я злюсь", - не скрывает своих эмоций известный тренер по фигурному катанию Анна Леванди.
Причина недовольства Леванди вполне понятна. В марте будущего года у фигуристов произойдет основной отбор на Олимпиаду-2022, однако сильнейшие одиночники Эстонии Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко второй месяц не могут тренироваться на льду.
У фигуристов олимпийский отбор
"Специальное разрешение на тренировки дали только спортсменам-олимпийцам, которые будут соревноваться в Токио летом 2021 года, - говорит Леванди. - Однако у Кийбус и Селевко отбор на Олимпиаду будет проходить уже в марте будущего года. Они почти 15 лет без устали тренировались, в том числе и в летние месяцы, но теперь вся эта работа идет насмарку".
Наставник фигуристов хочет знать, по каким критериям одни спортивные виды предпочитают другим:
"Теннисистам разрешили играть, гимнасткам - тренироваться, пловцам - плыть, а нам кататься нельзя. Но почему два фигуриста не могут тренироваться в ледовом холле? Они не приближаются друг к другу, тренер удален от них. Направила ходатайства в Министерство культуры и в ЭОК, но ничего не изменилось. Не коронавирус, а мы сами разрушаем наш спорт высших достижений".
Тренеры: ограничения можно смягчить
Леванди - не единственный специалист, кто настаивает на смягчении ограничений для тренировок топ-спортсменов.
Две лучшие теннисистки Анетт Контавейт и Кайа Канепи получили спецразрешение на тренировки. А как быть с другими игроками?
"Площадь корта 900 квадратных метров. Один теннисист играет на одной стороне площадки, другой - на противоположной. Тренер контролирует на расстоянии. Почему так нельзя тренироваться?" - спрашивает капитан женской сборной Эстонии Мяртен Тамла.
Олимпийский чемпион по легкой атлетике Эрки Ноол, тренирующий своего сына, считает, что ограниченное число взрослых спортсменов можно допустить на стадион: "В минувшие выходные на променаде в Пирита было больше публики, чем во время тренировки на стадионе. Если один прыгает в длину, другой бегает барьеры, а третий бросает копье, то проблем быть не должно".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как хоронят умерших пациентов с коронавирусом
Эксперты: какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
Известно, от чего умерла белорусская семья после отдыха в Египте