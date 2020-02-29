29.02.2020, 17:50

Расписание юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в "Тондираба"


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Esimene jäähokimäng Lasnamäel Rabahallis
Tondiraba jäähallFoto: MARI LUUD

2-8 марта в Ледовом холле "Тондираба" пройдет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Ласнамяэская арена второй раз за последние годы принимает будущих звезд мирового фигурного катания.

Эстонию на домашнем первенстве будут представлять одиночники Александр Селевко и Нина Петрыкина, а также танцевальный дуэт Дарья Нетяга/Марко Гайдаенко.

На прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров в Загребе лучше всех выступили российские фигуристы, завоевавшие 8 медалей из 12 возможных.

Расписание юниорского чемпионата мира
4 марта (среда)
11:15 Юноши (короткая программа)
19:15 Пары (короткая программа)

5 марта (четверг)
12:30 Танцы (ритм-танец)
18:30 Пары (произвольная программа)

6 марта (пятница)
10:15 Девушки (короткая программа)
18:15 Юноши (произвольная программа)

7 марта (суббота)
11:45 Танцы (произвольный танец)
15:45 Девушки (произвольная программа)

8 марта (воскресенье)
15:00 Показательные выступления

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