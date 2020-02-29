Расписание юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в "Тондираба"

Эстонию на домашнем первенстве будут представлять одиночники Александр Селевко и Нина Петрыкина, а также танцевальный дуэт Дарья Нетяга/Марко Гайдаенко.
На прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров в Загребе лучше всех выступили российские фигуристы, завоевавшие 8 медалей из 12 возможных.
Расписание юниорского чемпионата мира
4 марта (среда)
11:15 Юноши (короткая программа)
19:15 Пары (короткая программа)
5 марта (четверг)
12:30 Танцы (ритм-танец)
18:30 Пары (произвольная программа)
6 марта (пятница)
10:15 Девушки (короткая программа)
18:15 Юноши (произвольная программа)
7 марта (суббота)
11:45 Танцы (произвольный танец)
15:45 Девушки (произвольная программа)
8 марта (воскресенье)
15:00 Показательные выступления
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