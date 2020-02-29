Расписание юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в "Тондираба"

Эстонию на домашнем первенстве будут представлять одиночники Александр Селевко и Нина Петрыкина, а также танцевальный дуэт Дарья Нетяга/Марко Гайдаенко.

На прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров в Загребе лучше всех выступили российские фигуристы, завоевавшие 8 медалей из 12 возможных.

Расписание юниорского чемпионата мира

4 марта (среда)

11:15 Юноши (короткая программа)

19:15 Пары (короткая программа)

5 марта (четверг)

12:30 Танцы (ритм-танец)

18:30 Пары (произвольная программа)

6 марта (пятница)

10:15 Девушки (короткая программа)

18:15 Юноши (произвольная программа)

7 марта (суббота)

11:45 Танцы (произвольный танец)

15:45 Девушки (произвольная программа)

8 марта (воскресенье)

15:00 Показательные выступления