Расписание трансляций: 10 февраля стартует чемпионат мира по биатлону

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Посмотреть их можно будет на телеканалах ETV, ETV2 и ETV+ (с комментарием на русском языке), а также канале Eurosport у провайдеров кабельных сетей.

На чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований (время — по Таллинну)

10 февраля

16:00 — смешанная эстафета.

12 февраля

15:30 — спринт, мужчины.

13 февраля

15:30 — спринт, женщины.

14 февраля

14:15 — гонка преследования, мужчины.

16:30 — гонка преследования, женщины.

16 февраля

13:05 — индивидуальная гонка, женщины.

17 февраля

15:30 — индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля

16:15 — супермикст.

20 февраля

12:45 — эстафета, женщины.

16:00 — эстафета, мужчины.

21 февраля

13:30 — масс-старт, женщины.

16:15 — масс-старт, мужчины.

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