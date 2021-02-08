Расписание трансляций: 10 февраля стартует чемпионат мира по биатлону
10 февраля в словенской Поклюке начинается главный биатлонный старт года — чемпионат мира.
10 февраля в словенской Поклюке начинается главный биатлонный старт года — чемпионат мира.
Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Посмотреть их можно будет на телеканалах ETV, ETV2 и ETV+ (с комментарием на русском языке), а также канале Eurosport у провайдеров кабельных сетей.
На чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований (время — по Таллинну)
10 февраля
16:00 — смешанная эстафета.
12 февраля
15:30 — спринт, мужчины.
13 февраля
15:30 — спринт, женщины.
14 февраля
14:15 — гонка преследования, мужчины.
16:30 — гонка преследования, женщины.
16 февраля
13:05 — индивидуальная гонка, женщины.
17 февраля
15:30 — индивидуальная гонка, мужчины.
18 февраля
16:15 — супермикст.
20 февраля
12:45 — эстафета, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.
21 февраля
13:30 — масс-старт, женщины.
16:15 — масс-старт, мужчины.
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