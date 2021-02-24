Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Всего в Оберстдорфе за полторы недели будут разыграны 23 комплекта наград. Самая медалеемкая дисциплина чемпионата мира - лыжные гонки, где победители будут определены в 12 видах программы.

В Зеефельде произошел допинг-скандал

Предыдущий чемпионат мира, проходивший два года назад в австрийском Зеефельде, был омрачен грандиозным скандалом с кровяным допингом. Тогда по ходу чемпионата мира были задержаны правоохранительными органами 5 лыжников, среди которых были и два эстонца.

Если брать спортивную сторону дела, то в Зеефельде доминировали норвежцы. В лыжных гонках они завоевали 10 золотых медалей из 12 возможных (6 мужчины + 4 женщины). Еще 2 золота достались шведским лыжницам.

В Оберстдорфе тотального превосходства норвежцев, судя по результатам январских этапов Кубка мира, не ожидается.

Большунов простудился, а Устюгов травмирован?

Лидер сборной России Александр Большунов готов бросить вызов скандинавам. Его основной конкурент - Йоханнес Клэбо, с которым они соперничают последние три года. Пока преимущество на стороне 24-летнего норвежца.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и чемпионате мира Зеефельде Клэбо завоевал в общей сложности 6 золотых медалей (3+3), тогда как у его ровесника Большунова 7 серебряных наград (3+4).

Однако накануне открытия чемпионата мира из лагеря сборной России поступила грустная информация: Большунов простудился, а другой топ-гонщик Сергей Устюгов травмирован. Насколько достоверна эта информация покажут первые дни чемпионата мира, поскольку нельзя исключить, что такой вброс был сделан из тактических соображений.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта из-за пандемии пройдет без зрителей. Но это не единственная проблема для организаторов. Теплая погода в Германии может внести коррективы в расписание гонок.

Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам

25 февраля (четверг)

12:30 Спринт М Ж

27 февраля (суббота)

12:45 Скиатлон 15 км Ж

14:30 Скиатлон 30 км М

28 февраля (воскресенье)

14:00 Командный спринт М Ж

2 марта (вторник)

14:15 15 км Ж

3 марта (среда)

14:15 15 км М

4 марта (четверг)

14:15 Эстафета 4х5 км Ж