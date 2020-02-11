Расписание чемпионата мира по биатлону в Антерсельве
13 февраля в итальянской Антерсельве начинается чемпионат мира по биатлону. За медали будут соперничать 350 стреляющих лыжников из 40 стран.
13 февраля в итальянской Антерсельве начинается чемпионат мира по биатлону. За медали будут соперничать 350 стреляющих лыжников из 40 стран.
В Доломитовых Альпах будут разыграны 12 комплектов наград. На прошлогоднем чемпионате мира в шведском Эстерсунде лучше всех выступила Норвегия, завоевавшая 9 медалей (5-3-1).
Расписание чемпионата мира
13 февраля (четверг)
15:45 - Смешанная эстафета
14 февраля (пятница)
15:45 - Спринт Ж 7,5 км
15 февраля (суббота)
15:45 - Спринт М 10 км
16 февраля (воскресенье)
14:00 - Гонка преследования Ж 10 км
16:15 - Гонка преследования М 12,5 км
18 февраля (вторник)
15:15 - Индивидуальная гонка Ж 15 км
19 февраля (среда)
15:15 - Индивидуальная гонка М 20 км
20 февраля (четверг)
16:15 - Одиночная смешанная эстафета
22 февраля (суббота)
12:45 - Женская эстафета 4х6 км
15:45 - Мужская эстафета 4х7,5 км
23 февраля (воскресенье)
13:30 - Масс-старт Ж 12,5 км
16:00 - Масс-старт М 15 км
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