Расписание чемпионата мира по биатлону в Антерсельве

В Доломитовых Альпах будут разыграны 12 комплектов наград. На прошлогоднем чемпионате мира в шведском Эстерсунде лучше всех выступила Норвегия, завоевавшая 9 медалей (5-3-1).

Расписание чемпионата мира

13 февраля (четверг)

15:45 - Смешанная эстафета

14 февраля (пятница)

15:45 - Спринт Ж 7,5 км

15 февраля (суббота)

15:45 - Спринт М 10 км

16 февраля (воскресенье)

14:00 - Гонка преследования Ж 10 км

16:15 - Гонка преследования М 12,5 км

18 февраля (вторник)

15:15 - Индивидуальная гонка Ж 15 км

19 февраля (среда)

15:15 - Индивидуальная гонка М 20 км

20 февраля (четверг)

16:15 - Одиночная смешанная эстафета

22 февраля (суббота)

12:45 - Женская эстафета 4х6 км

15:45 - Мужская эстафета 4х7,5 км

23 февраля (воскресенье)

13:30 - Масс-старт Ж 12,5 км

16:00 - Масс-старт М 15 км