Проживающий в Эстонии знаменитый финн разводится с женой

По данным Iltalehti, знаменитый финн подал на развод 4 января. "Узнала об этом от адвоката", - сказала финскому изданию Рийна.

Брак финской пары несколько раз был на грани распада. В декабре ряд финских изданий сообщил, что Рийна изменила знаменитому горнолыжнику. "Калле сделал выводы на основании слухов. Нет каких-либо фотографий, на которых я была бы запечатлена с другим мужчиной", - защищалась тогда Рийна.

Теперь Паландер требует развода. Рийна относится к такой ситуации спокойно. "Это не первый случай, когда Калле поступает так. В припадке гнева подобные случаи бывали и раньше. Посмотрим, как пойдет дело дальше", - сказала Рийна.

Рождество супруги провели раздельно. Калле с детьми отправился на север Финляндии в Торнио, а Рийна присматривала за мызой Онтика. У пары трое детей: 14-летняя Ода-София и 9-летние близнецы Мона-Лиза и Ромео.

В ноябре стало известно, что Калле пытается продать дом в Торнио. У Паландера также имеется дом во Франции.

По словам Рийны, несмотря на сложную коронавирусную ситуацию, мыза Онтика находится в хорошем экономическом состоянии: "Спа в Эстонии закрыты, но эстонцам очень нравится принимать ванны, поэтому к нашим баням есть интерес".

Наивысшего успеха в спортивной карьере Паландер добился в 1999 году, выиграв чемпионат мира. На его счету также 14 побед на этапах Кубка мира.