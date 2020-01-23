ПРОВАЛ! Лучший эстонец занял на этапе Кубка мира по биатлону 101-е место

Прошлогодний победитель Кубка мира Бе пропустил несколько гонок, чем воспользовался Мартен Фуркад, захвативший лидерство в общем зачете. Французский биатлонист также без промаха прошел все огневые рубежи, но на лыжне он уступил норвежцу в скорости (0; +11,4). Бронзовым призером стал другой француз Фабьен Клод (0; +25,6).

У России 21 гонка без медали

Не слишком удачно выступили в индивидуальной гонке россияне. Они не могут попасть на пьедестал почета уже 21 гонку подряд. До последнего огневого рубежа на место в десятке претендовал Александр Логинов, но две минуты штрафа отодвинули лидера сборной России на 16-е место (2; +2.49,7).

Следом за ним финишировал 23-летний новобранец российской команды Кирилл Стрельцов. В своей дебютной гонке он отстрелялся без промаха (0; +2.57,5).

В общем зачете Кубка мира лидирует французское трио во главе с Фуркадом. На четвертое место поднялся Бе-младший, уступающий лидеру 127 очков. Отставание вроде бы огромное, но Фуркад опасается норвежца.

Все эстонцы во второй сотне

Словенский этап Кубка мира - последний накануне февральского чемпионата мира - проходит практически в идеальных погодных условиях. Биатлонисты называют их лучшими в нынешнем сезоне. К сожалению, три эстонских стреляющих лыжника не сумели себя проявить в Поклюке, дружно расположившись в самом конце судейского протокола.

Лучшим из нашего трио стал Рене Захкна, занявший 101-е место (6; +10.51,1). Дебютант сборной Эстонии Роберт Хелдна на 106-м месте (4; +13.06,7). Бывший лыжник Райдо Рянкель промахнулся 12 раз и занял последнее 108-е место (+16.00,2).