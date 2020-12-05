Провал эстонского биатлона: 25 промахов в двух гонках и досрочный финиш

В мужской гонке преследования на 12,5 км первую победу на этапах Кубка мира одержал чемпион Олимпиады-2018 в эстафете Себастьян Самуэльссон (Швеция).

Впечатляющая победа шведа

На дистанцию он отправился под 18-м стартовым номером, уступая лидеру больше минуты, но за счет удачной стрельбы 23-летний скандинав после заключительного огневого рубежа обошел всех конкурентов и финишировал первым - 32.26,7 (1).

Второе место занял француз Фабьен Клод (3; +15,8). Замкнул тройку призеров долго лидировавший норвежец Йоханнес Бе (3; +19,5).

Неудачно выступил в пасьюте представитель сборной Эстонии Калев Эрмитс. В гонке преследования он стартовал 43-м, но 9 промахов на огневых рубежах опустили его на последнее 60-е место (9; +5.37,1).

Норвежки потерпели крах

В женской эстафете главным претендентом на победу считалась сборная Норвегии, которая в прошлом сезоне выиграла все 6 гонок. В Контиолахти, однако, ее ожидал крах. На подходе к первому огневому рубежу стартер скандинавской команды упала и очень неудачно провела стрельбу, откатившись в конец второго десятка. Всего на старт вышли 21 команда.

Неудачно провела гонку и сборная Эстонии. На первой стрельбе Регина Оя залезла на три штрафных круга и закончила свой этап предпоследней (3+4). Не удалось выправить ситуацию и Туули Томингас (1+4). Выступавшая на третьем этапе Йоханна Талихярм (1+3) сумела передать эстафету Кадри Лехтла. Финишер сборной Эстонии без промаха стреляла из положения лежа, но из-за отставания на круг от лидеров эстонский квартет был снят с гонки. В судейском протоколе наши девушки на 17-м месте.

Первую эстафету сезона выиграла сборная Швеции, за которую на последних этапах выступали сестры Эльвира и Ханна Эберг - 1:12.44,5 (0+8). Второе место у Франции (0+9; +9,6). Третьей финишировала Германия (0+12; +43,9).

Российский квартет занял четвертое место (2+11; +2.31,3), а мегафаворитки норвежки завершили гонку восьмыми (3+10; +3.04,3).

Второй этап Кубка мира завершится в воскресенье женской гонкой преследования и мужской эстафетой.