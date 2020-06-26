Прославленный ветеран сборной СССР скончался на 87-м году жизни

В составе сборной СССР Утробин завоевал бронзовую медаль в эстафетной гонке на Олимпиаде-1964 в австрийском Инсбруке. В этой же дисциплине он стал бронзовым призером чемпионате мира 1962 года.

Утробин любил соревноваться в Эстонии. В 1965 году на чемпионате СССР в Отепя он за несколько дней победил на дистанции 30 км и в марафоне на 50 км. Всего Утробин 12 раз становился чемпионом СССР.

Интересно, что тренера у Утробина не было - он всегда тренировался самостоятельно. Высоких результатов лыжник достигал за счет больших объемов тренировочной работы.

Карьера спортсмена пошла на спад после ДТП на тренировке в 1968 году. Пьяный водитель на "Запорожце" сбил велосипед, за рулем которого находился Утробин.