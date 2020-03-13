Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

За годы карьеры Фуркад выиграл 5 золотых олимпийских медалей, 13 раз поднимался на верхнюю ступень гонок чемпионатов мира и первым в истории выиграл 7 кубков мира подряд. В этом сезоне Фуркад также может выиграть главный трофей сезона - итоги года определятся завтра в мужском масс-старте в финском Контиолахти.

"Спасибо за путешествие. Время сказать: "прощайте", - написал Фуркад в своем твиттере.

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