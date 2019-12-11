Про легендарную Елену Вяльбе снимут фильм. Съемки пройдут в Эстонии

Снимает картину известный российский режиссер Николай Хомерики, известный зрителям по фильму-катастрофе "Ледокол".

В Отепя будут снимать кино

Съемки начнутся в начале 2020 года. Фильм будут снимать в России, Норвегии и Эстонии, с которой у Вяльбе немало личных воспоминаний: первым мужем спортсменки был эстонский лыжник Урмас Вяльбе - в этом браке у пары в 1987 году родился сын Франс.

Действие фильма охватывет 20-летний перод жизни главной героини от первой тренировки в Магадане до триумфа спортсменки на чемпионате мира 1997 года в норвежском Трондхейме, где Вяльбе завоевала 5 золотых медалей в 5 гонках.

Успешный президент

"На 99 процентов это моя автобиография. Я поеду на съемки - мне это интересно, - сказала Вяльбе. - Когда написали первый сценарий и дали мне его почитать, я кое-что зачеркнула. Не хочу, чтобы была какая-то грязь. Хочу, чтобы после этого фильма дети еще больше полюбили лыжный спорт".

В фильме будут сниматься известные российские актеры Надежда Маркова, Анна Уколова, Владимир Гостюхин.

Елена Вяльбе много лет успешно возглавляет Федерацию лыжных гонок России, а ее бывший супруг Урмас трудится в сервис-бригаде сборной России.