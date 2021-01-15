Приятный сюрприз. Финская знаменитость получила премию из России
Трехкратная чемпионка мира по лыжному спорту Рийтта-Лийза Ропонен спустя несколько лет получила полагающиеся ей призовые за этап Кубка мира 2015 года в Рыбинске.
Трехкратная чемпионка мира по лыжному спорту Рийтта-Лийза Ропонен спустя несколько лет получила полагающиеся ей призовые за этап Кубка мира 2015 года в Рыбинске.
Тогда Ропонен заняла третье место в скиатлоне 7,5км + 7,5 км вслед за россиянкой Юлией Чекалевой и норвежкой Мартиной Хаген. Однако позже из-за нарушения антидопинговых правил результаты победительницы гонки Чекалевой в период 2014-2017 годов были отменены.
Таким образом, на январском этапе 2015 года в Рыбинске Ропонен заняла второе место, а победительницей стала норвежка. На этапах Кубка мира лыжникам полагаются призовые деньги. За второе место Ропонен должна была получить дополнительно 4600 евро.
"Я не надеюсь, что увижу эти деньги когда-нибудь, - сказала 42-летняя Ропонен летом прошлого года в интервью Ilta-Sanomat. - Самое главное, что справедливость восторжествовала".
Несколько дней назад Ilta-Sanomat поинтересовалась у Ропонен - получила ли она полагающиеся ей призовые за российский этап Кубка мира в Рыбинске? "Деньги уже пришли. Это очень приятно. Теперь я могу купить на них большое количество еды".
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