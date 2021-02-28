"Приятно, что мы во второй раз сняли с русских скальп"

Теро Мяки отметил, что рад победе, но ему особенно приятно, что его сын обыграл русских — Александра Большунова и Глеба Ретивых, которые стали третьими (Мяки бежал в паре с Ристоматти Хаколой).

”Было здорово, когда остались только три команды. Уже тогда стало понятно, что медаль будет. Ну а потом мы во второй раз сняли с русских скальп. Конечно, это было особенно приятно”, — сказал Мяки-старший.

В прошлый раз Йони Мяки обошел на финише Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

Сам Большунов прокомментировал радость финнов следующим образом: ”Меня это не задевает, с чего это должно меня задевать? Тем более что он обыграл не меня, а Глеба. Пускай радуется, пока это возможно”, — сказал Большунов.

Мужчины

Командный спринт

Финал

1. Эрик Валнес — Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 15.01,74

2. Ристоматти Хакола — Йони Мяки (Финляндия) — 1,68

3. Александр Большунов — Глеб Ретивых (Россия) — 2,09

4. Лука Шанава — Ришар Жув (Франция) — 13,91

5. Франческо де Фабиани — Федерико Пеллегрино (Италия) — 16,66

6. Карл-Юхан Вестберг — Оскар Свенссон (Швеция) — 17,02

7. Антуан Сир — Грэм Ритчи (Канада) — 17,06

8. Лудек Селлер — Михал Новак (Чехия) — 25,41

9. Йовиан Хедигер — Роман Фюргер (Швейцария) — 29,64

10. Мачей Старега — Доминик Бури (Польша) — 37,40

Сборная Эстонии (Марко Кильп — Мартин Хильма) показала 8-й результат в своем полуфинале и не попала в финал.