17.02.2021, 19:00

Президент Керсти Кальюлайд впервые пробежит Тартуский марафон

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President Kersti Kaljulaid osales Soome suurimal rahvaspordiüritusel Finlandia-hiihto, saavutades 50 km vabatehnikaga suusamaratonil naiste seas 70. koha.
President Kersti Kaljulaid (Finlandia hiihto - 2017 a)Foto: Karli Saul

21 февраля пройдет Тартуский лыжный марафон - самое крупное спортивное мероприятие зимнего сезона в Эстонии.

На старт 63-километровой дистанции готовы выйти 3675 участников. Среди них будет и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая впервые выступит в Тартуском лыжном марафоне - она отправится на дистанцию под 1000-м стартовым номером. С полным списком участников марафона можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Для главы государства это будет третий лыжный марафон в нынешнем сезоне за последние три недели. Ранее самый длинный марафон Кальюлайд пробежала в 2017 году в Финляндии - тогда она покорила 50-километровую дистанцию.

В связи с действующими в Эстонии коронавирусными ограничениями зрители на Тартуский лыжный марафон не допускаются.

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