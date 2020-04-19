19.04.2020, 14:10

Поздравляем! Елена Глебова стала матерью

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Jelena Glebova
Jelena GlebovaFoto: Martin Dremljuga

Завершившая карьеру фигуристки в 2014 году Елена Глебова сообщила в социальной сети о рождении своего первенца. Девочку назвали Мила.

Фотографией новорожденной Глебова пока еще не делится, но вместо нее она опубликовала свой снимок 8 недель назад, подписав, что дочь родилась 16 апреля, то есть в четверг.

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