Поздравляем! Елена Глебова стала матерью

Фотографией новорожденной Глебова пока еще не делится, но вместо нее она опубликовала свой снимок 8 недель назад, подписав, что дочь родилась 16 апреля, то есть в четверг.

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