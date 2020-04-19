Поздравляем! Елена Глебова стала матерью

Завершившая карьеру фигуристки в 2014 году Елена Глебова сообщила в социальной сети о рождении своего первенца. Девочку назвали Мила.
Фотографией новорожденной Глебова пока еще не делится, но вместо нее она опубликовала свой снимок 8 недель назад, подписав, что дочь родилась 16 апреля, то есть в четверг.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Итальянцы в замешательстве от русской "таблетки от Covid-19"
Женщина умерла на похоронах матери, скончавшейся от коронавируса
Испанский клуб начал вести переговоры с Кокориным
Видео, как китайцы специально заражают друг друга коронавирусом