Поздравляем! Елена Глебова стала матерью

Завершившая карьеру фигуристки в 2014 году Елена Глебова сообщила в социальной сети о рождении своего первенца. Девочку назвали Мила.
Фотографией новорожденной Глебова пока еще не делится, но вместо нее она опубликовала свой снимок 8 недель назад, подписав, что дочь родилась 16 апреля, то есть в четверг.
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