Последняя стрельба разрушила надежду эстонской биатлонистки

Второй с минутой штрафа была шведка Ханна Эберг (1;, +59,2). Замкнула тройку призеров француженка Анаис Бескон (0; +1.15,7).

Лучшей из эстонских биатлонисток стала Туули Томингас. По ходу гонки она стабильно входила в ТОП-25, но два промаха на заключительной стрельбе отодвинули ее на 48-е место среди 100 стартовавших биатлонисток (2; +6.25,5).

25 января в программе словенского этапа Кубка мира в Поклюке две смешанные эстафеты.