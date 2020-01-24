24.01.2020, 18:40

Последняя стрельба разрушила надежду эстонской биатлонистки

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EST 4
Tuuli Tomingas on tagasi, paremana kui varem.
Tuuli Tomingas on tagasi, paremana kui varem.Foto: Hendrik Osula

Женскую гонку на 15 км в рамках словенского этапа Кубка мира по биатлону выиграла немка Дениз Херманн - 41.33,4 (0).

Второй с минутой штрафа была шведка Ханна Эберг (1;, +59,2). Замкнула тройку призеров француженка Анаис Бескон (0; +1.15,7).

Лучшей из эстонских биатлонисток стала Туули Томингас. По ходу гонки она стабильно входила в ТОП-25, но два промаха на заключительной стрельбе отодвинули ее на 48-е место среди 100 стартовавших биатлонисток (2; +6.25,5).

25 января в программе словенского этапа Кубка мира в Поклюке две смешанные эстафеты.

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