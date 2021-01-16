Последний огневой рубеж решил судьбу женской эстафеты

Фаворитами эстафетной гонки считались норвежки, но скандинавки очень неудачно провели гонку. На первой половине дистанции они часто использовали запасные патроны, а на третьем этапе одна из лидеров команды Тирил Экхофф залезла на штрафные круги.

Судьба эстафеты решалась на заключительной стрельбе. Белоруска Елена Кручинкина и немка Франциска Пройс одновременно пришли на огневой рубеж. В борьбе нервов хладнокровнее оказалась хозяйка трассы, тогда как Кручинкина вынуждена была использовать запасные патроны.

Неудачно начал эстафету эстонский квартет. На первой стрельбе Регина Оя забежала на два штрафных круга и передала эстафету последней, проиграв лидеру почти три минуты. На следующих этапах Йоханна Талихярм, Туули Томингас И Кадри Лехтла сумели поправить ситуацию. В итоге сборная Эстонии заняла 16-е место среди 20 команд (2+14; +6.47,0), повторив свой лучший результат сезона.