Последний огневой рубеж решил судьбу женской эстафеты

Женскую эстафету биатлонисток 4х6 км на этапе Кубка мира в Оберхофе выиграла сборная Германии (0+5; +1:14.31,5) опередившая Беларусь (0+9; +17,4) и Швецию (0+5; +35,7).
Фаворитами эстафетной гонки считались норвежки, но скандинавки очень неудачно провели гонку. На первой половине дистанции они часто использовали запасные патроны, а на третьем этапе одна из лидеров команды Тирил Экхофф залезла на штрафные круги.
Судьба эстафеты решалась на заключительной стрельбе. Белоруска Елена Кручинкина и немка Франциска Пройс одновременно пришли на огневой рубеж. В борьбе нервов хладнокровнее оказалась хозяйка трассы, тогда как Кручинкина вынуждена была использовать запасные патроны.
Неудачно начал эстафету эстонский квартет. На первой стрельбе Регина Оя забежала на два штрафных круга и передала эстафету последней, проиграв лидеру почти три минуты. На следующих этапах Йоханна Талихярм, Туули Томингас И Кадри Лехтла сумели поправить ситуацию. В итоге сборная Эстонии заняла 16-е место среди 20 команд (2+14; +6.47,0), повторив свой лучший результат сезона.
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