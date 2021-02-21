Последнее золото чемпионата мира уезжает в Норвегию

Легрейд преодолел дистанцию за 36 минут 27,2 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Вторым финишировал его соотечетсвенник Йоханнес Дале, он отстал от лидера на 10,2 секунды при двух промахах. На третьем месте оказался французский спортсмен Кентен Фийон Майе, проигравший лидеру 12,8 секунды с двумя промахами на огневых рубежах.

В гонке принимали участие четверо российских биатлонистов — Карим Халили, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Последний из них показал лучший результат, финишировав девятым. Логинов проиграл Легрейду 50 секунд, допустив два промаха.

Остальные россияне не сумели попасть в десятку лучших спортсменов по итогам масс-старта — Латыпов показал 14-е время дня (+1 минута 32,1 секунды при двух промахах), Елисеев финишировал следом за ним (+1,43.9 и три промаха), а Халили замкнул топ-20 (+2,19.1 и три промаха).

Масс-старт стал заключительной гонкой чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

В общекомандном медальном зачете сборная России стала седьмой наряду со спортсменами из Украины и Белоруссии, завоевав единственную медаль в рамках мужской эстафетной гонки. Лидерами соревнований стали норвежцы, у них в активе семь золотых медалей при трех серебряных и четырех бронзовых наградах. Второй в зачете стала Франция (2 золота, 2 серебра, 3 бронзы), а тройку лучших команд турнира замкнула Швеция (1, 3, 2).

Чемпионат мира по биатлону. Поклюка, Словения.

Мужчины, масс-старт

1. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 36.27,2 (1)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 10,2 (2)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,8 (2)

4. Симон Эдер (Австрия) – 23,1 (1)

5. Яков Фак (Словения) – 30,0 (1)

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 33,3 (2)

7. Лукас Хофер (Италия) – 39,7 (2)

8. Йоханнес Бо (Норвегия) – 45,4 (5)...

9. Александр Логинов (Россия) – 50,0 (2)...

14. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.32,1 (2)

15. Матвей Елисеев (Россия) – 1.43,9 (3)...

20. Карим Халили (Россия) – 2.19,1 (3)