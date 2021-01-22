Портал Delfi начал поддерживать фристайлиста Хенри Сильдару

Крупнейший в Эстонии портал новостей Delfi подписал договор о сотрудничестве с 14-летним фристайлистом Хенри Сильдару.
"Решили поддержать Хенри Сильдару и заключить договор с Лыжным союзом. Delfi смотрит в будущее, а Хенри является примером для молодых", - сказал главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.
Молодой талант Хенри - младший брат чемпионки мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару.
"Очень благодарны Delfi за помощь, - сказал отец и тренер молодого спортсмена Тынис Сильдару. - Надеемся, что с помощью Delfi Хенри сможет выполнить свою мечту и выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине".
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