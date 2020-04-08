Подопечный эстонских тренеров Полторанин переливал кровь в день открытия Олимпиады

Вместе с обзором допинг-скандала эстонских лыжников ФИС направила Eesti Päevaleht и информацию по казахстанскому гонщику Алексею Полторанину, который тренировался под руководством Андруса Веэрпалу и Мати Алавера.

Полторанин надеялся на медаль в Пхенчхане

Ранее Полторанин решительно отрицал все обвинения в свой адрес. Из обзора ФИС следует, что казахстанец встал на запрещенный путь значительно позже эстонских лыжников. Результаты Полторанина отменены с 9 февраля 2018 года - именно в этот день в Пхенчхане состоялось открытие зимней Олимпиады.

В Пхенчхане Полторанин рассчитывал завоевать медаль на дистанции 50 км - награды в марафоне были разыграны в предпоследний день Олимпиады. Долгое время опытный гонщик находился в лидирующей тройке, но после отметки 40 км Полторанин резко сдал и занял лишь 15-е место (+5.15).

Нарушение и наказание

За нарушение антидопинговых правил ФИС дисквалифицировала Веэрпалу-младшего, Таммъярва и Полторанина на 4 года. Добровольно признавшийся в манипуляциях с кровяным допингом Кярп был дисквалифицирован на 2,5 года.

Тренер Мати Алавер был дисквалифицирован ФИС на 4 года. Харьюский уездный суд приговорил его за склонение к допингу к одному году тюремного наказания условно.

В отношении Веэрпалу-старшего ситуация не совсем ясная. В конце ноября ФИС сообщила, что он дисквалифицирован на 4 года, однако дальнейшего подтверждения эта информация не получила. Если в отношении других лиц решение ФИС о дисквалификации вступило в силу, то применительно к Веэрпалу такой информации нет.