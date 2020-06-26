Побеждавший в Отепя ветеран сборной СССР скончался на 87-м году жизни
Известный советский лыжник Иван Утробин скончался на 87-м году жизни. О смерти прославленного ветерана сообщила Федерация лыжных гонок России.
Известный советский лыжник Иван Утробин скончался на 87-м году жизни. О смерти прославленного ветерана сообщила Федерация лыжных гонок России.
В составе сборной СССР Утробин завоевал бронзовую медаль в эстафетной гонке на Олимпиаде-1964 в австрийском Инсбруке. В этой же дисциплине он стал бронзовым призером чемпионате мира 1962 года.
Утробин любил соревноваться в Эстонии. В 1965 году на чемпионате СССР в Отепя он за несколько дней победил на дистанции 30 км и в марафоне на 50 км. Всего Утробин 12 раз становился чемпионом СССР.
Интересно, что тренера у Утробина не было - он всегда тренировался самостоятельно. Высоких результатов лыжник достигал за счет больших объемов тренировочной работы.
Карьера спортсмена пошла на спад после ДТП на тренировке в 1968 году. Пьяный водитель на "Запорожце" сбил велосипед, за рулем которого находился Утробин.
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