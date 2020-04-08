Побеждавшая в Таллинне российская фигуристка заболела коронавирусом
Выступавшая на борту круизного судна в ледовом шоу российская фигуристка Кристина Шошина рассказала, что у нее обнаружили коронавирусную инфекцию
Выступавшая на борту круизного судна в ледовом шоу российская фигуристка Кристина Шошина рассказала, что у нее обнаружили коронавирусную инфекцию
"У нас на корабле было 10 русских, все прошли тест на коронавирус. 9 оказались здоровы, а одна — зараженная. Я не унываю. Выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно. Люди не понимают, насколько это серьезная ситуация. У меня впервые в жизни была паническая атака", - рассказала 20-летняя Шошина в прямом эфире "Инстаграма" Станиславы Константиновой.
В юности Шошина занималась фигурным катанием. В 2011 году представительница Санкт-Петербурга выиграла в разряде новичков международный турнир фигуристов Tallinn Trophy, который тогда проходил в ледовом холле Premia. Та победа - ее наивысшее достижение на международной арене. Карьеру фигуристки она завершила в парном катании в 2015 году.
Шошина работала тренером в одной из школ фигурного катания Санкт-Петербурга, но последнее время она выступала в ледовом шоу на круизном судне.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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