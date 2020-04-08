Побеждавшая в Таллинне российская фигуристка заболела коронавирусом

"У нас на корабле было 10 русских, все прошли тест на коронавирус. 9 оказались здоровы, а одна — зараженная. Я не унываю. Выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно. Люди не понимают, насколько это серьезная ситуация. У меня впервые в жизни была паническая атака", - рассказала 20-летняя Шошина в прямом эфире "Инстаграма" Станиславы Константиновой.

В юности Шошина занималась фигурным катанием. В 2011 году представительница Санкт-Петербурга выиграла в разряде новичков международный турнир фигуристов Tallinn Trophy, который тогда проходил в ледовом холле Premia. Та победа - ее наивысшее достижение на международной арене. Карьеру фигуристки она завершила в парном катании в 2015 году.

Шошина работала тренером в одной из школ фигурного катания Санкт-Петербурга, но последнее время она выступала в ледовом шоу на круизном судне.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!