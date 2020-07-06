06.07.2020, 13:24
Плющенко оценил 8-летнюю фигуристку, которая перешла к нему от Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о новой подопечной его академии – российской фигуристке Арине Парсеговой, пишет Sports.ru.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о новой подопечной его академии – российской фигуристке Арине Парсеговой, пишет Sports.ru.
В июне стало известно, что 8-летняя спортсменка покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.
”Арина Парсегова — очень талантливая и перспективная девочка, ее ждет большое спортивное будущее”, — написал Плющенко.
View this post on Instagram
Арина Парсегова -очень талантливая и переспективная девочка,её ждёт большое спортивное будущее 💪🏻
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?